07.05.2018, 09:56 Uhr

Mein dritter Roman "Vergängliche Schatten in den Uhudler Bergen"

Mein dritter Roman "Vergängliche Schatten in den Uhudler Bergen" ist nun auch in Printversion erhältlich. Derzeit ist das Buch in allen Raiffeisenkassen und Filialen in Ullis Nähstube in Güssing zum Verkauf aufliegend.

Die gute Kritik der Burgenländerin, wie untenstehend, freut mich.

Durch die drei Familienromane „Der Lenzl Hof“, „Bittersüße Jugend“, „Vergängliche Schatten in den Uhudler Bergen“ der Autorin Christine Feichtinger, durch Zeitzeugen unterstützt, erfahren die Leser mehr über die Sitten und Gebräuche, menschliches Unvermögen, vielfach belächelte, unvergessliche Legenden mit List, Bauernschläue und Humor gewürzt – alles aus dem überliefernswerten Leben unserer Vorfahren im südburgenländischen Uhudlergebiet.

Die Burgenländerin

