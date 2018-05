01.05.2018, 12:57 Uhr

Sektempfang, Come - together & " magisches Warm - up" + Tischzauberei waren der Anfangfür fast 300 Erwachsene und ca. 40 Kinder. Nach der Eröffnung der Kulinarstraße- Cattering WALITS - GUTTMANN - gab es Zauberkunst in Perfektion.Anschließend Livemusik mit HARRY GAMAUF.D A N K E :Manuela Klement, Bgm. Thomas Novoszel, Tankstelle Krenn und allen Helferleins.