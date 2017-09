Neuer Wirt für Punitz wird gesucht

29.09.2017, 08:55 Uhr

Noch kein Nachfolger

Bürgermeister Manfred Kertelics und die Gemeindeverwaltung sind an einer raschen Wiedereröffnung des Gasthauses im Dorfzentrum interessiert. "Wir möchten im Sinne einer Belebung des Punitzer Dorfkerns so rasch wie möglich einen Nachmieter finden", so Kertelics.Interessierte können sich jederzeit bei der Gemeinde Tobaj melden.