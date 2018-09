OSG baut in Großgemeinde Tobaj zwei Wohnanlagen

14.09.2018, 14:53 Uhr

Am Ortsrand von Deutsch Tschantschendorf in Richtung Bergen ist ein Projekt in Bau, das neben vier Wohnungen auch zwei reihenhausähnliche Maisonette-Wohnungen umfasst. Die Arbeiten schreiten zügig voran, wovon sich OSG-Obmann Alfred Kollar, Bürgermeister Helmut Kopeszki und Vertreter der Bauwirtschaft bei der Gleichenfeier überzeugen konnten.

Die Wohneinheiten in der Größe von 60, 75 und 85 m² werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertiggstellt sein, sagte Kollar.Bereits für Jänner 2019 ist der Baubeginn für das neue OSG-Wohnhaus in Tobaj vorgesehen. Die vier Wohnungen sollen jeweils rund 80 m² groß sein. Gebaut wird im Dorfkern, wo einst das Gasthaus Karner stand.In den sechs Orten der Großgemeinde Tobaj hat die OSG in den vergangenen zwei Jahrzehnten insgesamt 56 Wohnungen errichtet.