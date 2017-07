Sommer, Sonne, Ferien – Schwimmflügel für Kindergarten Stegersbch

20.07.2017, 16:16 Uhr

Schwimmflügel und Planschbecken von Metalltechnik Stegersbach und der IT Firma iLED.

Damit in Stegersbach aucSommer, Sonne, Ferien – endlich da! h die Kleinsten den lang ersehnten Badespaß sicher genießen können, wurden ihnen von „iLED – light up your life“, Schwimmflügel und Planschbecken, im Kindergarten Stegersbach, rechtzeitig zum Ferienstart überreicht.iLED ist eine Kooperation der Metalltechnik Stegersbach GmbH und der IT Firma Hofmann Computer Systems. Die Produktpalette dieser Kooperation reicht von LED Filamentlampen, über „intelligente“ LED – Flächenleuchten bis hin zu LED Werbeanzeigen, bei denen auch 20 m² Anzeigeflächen noch lange keine Grenzen darstellen.Die Sicherheit der Kunden im privaten wie im öffentlichen Bereich hat bei iLED absolute Priorität. Daher hat sich iLED dem ausdrücklichen Ziel verschrieben, nur hochwertige Produkte und Anlagen, mit allen vom Gesetzgeber geforderten Prüfungen und Kennzeichnungen einzusetzen.iLED geht auf Nummer Sicher – und fängt schon bei den Kleinsten an!Mehr erfahren Sie auf: www.iled.at