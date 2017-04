Sternsinger-Spenden stiegen 2017 kräftig an

19.04.2017, 17:46 Uhr

Endergebnis für die Dekanate Güssing und Jennersdorf liegt vor

Mehr Spenden als im Vorjahr sammelten die Sternsinger in den Dekanaten Güssing und Jennersdorf bei ihren heurigen Rundgängen durch die Ortschaften. Im Dekanat Güssing landeten laut der nun vorliegenden Endbilanz der Diözese Eisenstadt 68.699,90 Euro in den Kassen der "Heiligen Drei Könige", im Jahr 2016 waren es 63.625 Euro.Im Dekanat Jennersdorf stieg das Spendenergebnis auf 51.338,22 Euro. Im Jahr 2016 hatte die Summe 47.156 Euro betragen.Im gesamten Burgenland ersangen die rund 4.000 Sternsinger 721.381,76 Euro, um 9,64 % mehr als im Jahr davor.Mit dem Geld unterstützt die Dreikönigsaktion rund 500 Hilfsprojekte in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.