Ungewisse Zukunft für burgenländische Biogas-Anlagen

02.05.2017, 16:44 Uhr

Tritt die Novelle des Ökostromgesetzes wie vorgesehen in Kraft, muss als erstes Strem zusperren.

Die "Mahnwache", die am nächsten Sonntag, dem 7. Mai, um 14.00 Uhr vor der Biogasanlage in Strem statfindet, klingt dramatisch. Sie drückt aber die Situation, in der alle heimischen Biogas-Anlagen stecken, treffend aus.Grund für die sich zuspitzende Situation ist die bevorstehende Novellierung des Ökostromgesetzes. Tritt dieses in der vorliegenden Form in Kraft, könnten bis zu zwei Drittel der Anlagen, in denen Strom aus Gras und Grünschnitt erzeugt wird, zum Zusperren gezwungen werden.

Strem arbeitet seit 2005

Strompreis auf Sinkflug

"Branche würde wegsterben"

Öko-Strom und Öko-Wärme

Wiesenlandschaft in Gefahr

Die erste Anlage im Bezirk Güssing, die es trifft, wäre jene in Strem. Sie ist die älteste, wurde 2005 eröffnet - und zwar nicht nur als Produktions-, sondern auch als Forschungs- und Entwicklungsanlage."Damals wurde uns so wie allen Ökostromanlagen für 13 Jahre ein geförderter Einspeisetarif zugesichert. Dieser Tarif beträgt 15 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Ökostrom und läuft im Jänner 2018 aus", erklärt Geschäftsführer Siegfried Legath.Der Marktpreis für Strom lag vor 13 Jahren bei rund sieben Cent, ist aber mittlerweile wegen des Strom-Überangebots auf 2,6 Cent pro kWh gesunken. Keine Biogasanlage kann so billig produzieren."Der Gesetzesentwurf sieht nur ein limitiertes Budget von fünf Millionen Euro pro Jahr für sämtliche Anlagen vor. Das ist zu wenig. Fast die ganze Branche würde wegsterben", warnt der Stremer Bürgermeister Bernhard Deutsch. Laut dem Österreichischen Biogas-Verband wären zehn der 18 burgenländischen Anlagen in ihrer Existenz gefährdet."Nachdem die Ausbeute von Strom aus Sonne, Wasser und Wind sehr schwankt, wäre Biogas ein stabilisierender Faktor. In niederschlagsarmen Wintern wie heuer muss Österreich nämlich Atomstrom importieren, sonst bricht das Stromnetz zusammen", argumentiert Legath.Moderne Anlagen wie die in Strem arbeiten mittlerweile hocheffizient. "Wir erzeugen nicht nur Strom, sondern wir speisen die Abwärme ins unser Fernwärmenetz. Wir haben einen Nutzungsgrad von 60 %", erläutert Deutsch.Pro Jahr wird in Strem so viel Ökostrom erzeugt, wie 1.400 Haushalte verbrauchen, fügt er hinzu. Die Wärmeerzeugung decke den Bedarf von 130 Haushalten.Sperrt die Anlage zu, würden Arbeitsplätze nicht nur im Betrieb selbst - acht Personen sind beschäftigt - wegbrechen, sondern auch in der Landwirtschaft gefährdet. 45 Bauern und Grundbesitzer liefern ihr Grünmaterial zu. "In ganz Strem, Sumetendorf und Steinfurt gibt es keine Kuh mehr. Die Biogasanlage ist daher die einzige Möglichkeit, Gras zu verwerten und damit die letzten Wiesen im Stremtal zu erhalten", warnt Deutsch.Im Bezirk Güssing gibt es noch fünf weitere Anlagen, im Bezirk Jennersdorf eine. Sie alle sind jüngeren Datums als Strem, stünden nach Ablauf ihrer 13 Jahre aber vor einer ähnlichen Situation wie Strem jetzt.Heiligenkreuz (Gaskraft), 1.000 KWStrem (Biogas Strem), 500 KWGüssing (Wolf), 500 KWBocksdorf (Csar), 360 KWTobaj (Jautz), 250 KWDeutsch Tschantschendorf (Jautz), 250 KWSt. Michael (Jautz), 250 KW