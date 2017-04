Unsere Familienbetriebe: Güttenbacher Firma Ederer WKSB dämmt seit 1996

28.04.2017, 08:52 Uhr

Bei den Ederers dreht sich alles um das Thema Dämmung. "Mit der idealen Dämmung bleiben Wärme, Kälte, Lärm oder Flammen da, wo sie hingehören", erklärt Franz Ederer. "Richtige Wärme- oder Kältedämmung ist ein wesentlicher Faktor für das Verhindern von Energieverlusten. Sie trägt durch die Reduktion des Energieverbrauches zur Reduktion der Umweltbelastung bei", so Ederer weiter.

In Vaters Fußstapfen

Langsamer Rückzug

Familienarbeit

Der jetzige Geschäftsführer, Sohn Denis, begann 1998 mit der Lehre im Familienunternehmen. Später absolvierte er die Abend-HTL und gründete 2004 parallel zum Vater sein eigenes Unternehmen. "Wir haben uns damals die Kunden in Österreich geografisch aufgeteilt", erzählt Denis Ederer.Mittlerweile ist die Marke "WKSB" etabliert. Mit dem "Car Studio Süd" und "Müller Dach Fassade" in Jennersdorf erweiterte sich die Firma um neue Geschäftsfelder.Dem endgültigen Rückzug von Franz Ederer aus dem aktiven Geschäft im Jahr 2015 ging eine lange Vorbereitungsphase voran. "Es war uns wichtig, dass der Übergang für die Kunden vollkommen reibungslos abläuft", erzählt Denis Ederer, der die Kunden seines Vaters damals in sein Unternehmen eingliederte. Natürlich steht Vater Franz noch immer beratend zur Seite und bringt seine Erfahrung ein.Neben Denis Ederer arbeiten auch die Schwestern Sandra und Larissa Ederer, Neffe Sascha und Gattin Stefanie im Unternehmen. Sandra Ederer ist seit 2001 mit dabei. "Besonders früher drehte sich auch am Wochenende alles um die Firma", erinnert sie sich. Aber sie sieht auch die Vorteile: "Man kann sich die Zeit flexibler einteilen, besonders mit kleinen Kindern."Oft hätten sich am Wochenende neue Ideen entwickelt, die vielleicht im Firmenalltag untergegangen wären. "Natürlich haben wir auch manchmal Streit, aber das dauert nie lange. Bei uns regiert der Grundsatz, alles direkt an- und auszusprechen", so Sandra Ederer.Weitere Berichte lesen Sie unter www.meinbezirk.at/bgld/familienbetriebe