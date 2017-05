Viele Möglichkeiten für Frauen beim Bundesheer

02.05.2017, 11:18 Uhr

Am "Girls' Day" bot die Montecuccoli-Kaserne Mädchen Einblicke in interessante Berufsbereiche.

Chancengleichheit

Die modernste Kaserne Europas öffnete Türen und Tore, um 150 junge Mädchen willkommen zu heißen. "In einem Stationenbetrieb lernen die Mädchen den Soldatenalltag sowie die gesamte Ausrüstung, Bewaffnung und Gerätschaft der Kaserne kennen", erzählt Major Georg Pferschy. Das reichte von der Besichtigung eines Panzers bis zu den Waffen und Unterkünften."Wir bieten Frauen dieselben Möglichkeiten wie Männern", so Major Pferschy weiter. "Sie können in allen Funktionen tätig sein: von der Panzerkommandantin bis zum Sanitätswesen."

Der Weg zum Heer

Aktuell wird in Güssing verstärkt Personal für Infanterie und Fernmeldewesen gesucht. "Für mich bedeutet ein Job beim Heer einen sicheren Arbeitsplatz in der Nähe", erzählt Emilia Hechenblaickner aus Oberwart. "Und am liebsten wäre ich bei der Militärpolizei."Hat man bzw. frau sich für eine Karriere beim Bundesheer entschieden, steht am Beginn eine zweitägige Eignungsprüfung. Dort erfolgt ein Gesundheitscheck, und die körperliche und psychische Belastbarkeit der Bewerber wird getestet.Nach bestandener Eignungsprüfung beginnt dann die eigentliche Ausbildung und Spezialisierung. Generell ist es für Anwärter von Vorteil, wenn sie sportlich sind, da körperliches Training die Ausbildung begleitet.