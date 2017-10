VS Neuberg: Mit Neuromotorik ins 4. Schuljahr

16.10.2017, 18:53 Uhr

Die Volksschule Neuberg/Nova Gora setzt nun schon das 4. Schuljahr intensiv auf die Neuromotorik, denn Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder unverzichtbar.

"Bewegung und Spiel sind Teile der kindlichen Welt, die zu den elementaren Bedürfnissen von Kindern gehören. Sie sind für eine körperliche, geistige, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder unverzichtbar ", so Gerhard Judmayer, Sportpädagoge aus Graz. Der Sportpädagoge wurde 2014 als Experte an die Volksschule Neuberg geholt. Seither wird nach seinem Konzept an der Schule gearbeitet. Bei der Umsetzung des Konzeptes geht es "nicht um Leistungssport", so Prof. Judmayer. Vielmehr werden "mit vielfältigen Bewegungsangeboten" der Spaß an der Bewegung aufrechterhalten sowie motorische und sensorische Bereiche nachhaltig entwickelt, Defizite ausgeglichen und Interessen und Begabungen gefördert.Was versteht man unter Neuromotorik? "Neuromotorik" steht für den Zusammenhang zwischen Gehirnentwicklung und Bewegung. Unser Denken, das Lernen und unser Fühlen sind von Bewegung beeinflusst und stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander.Die Bedeutung:Eine gesunde, kindliche Entwicklung kann nur durch ausreichend körperliche Aktivität gewährleistet werden. Kinder brauchen in allen Lebenslagen die Möglichkeit, sich altersgemäß bewegen zu können. Fehlen wichtige Bewegungsreize in der Kindheit besteht die Gefahr von weitreichenden Folgen wie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Lernschwächen, motorische Auffälligkeiten.Möglichkeiten:Ob Säugling oder Schulkind, Bewegung bildet die Basis einer ganzheitlichen Entwicklung. Die Voraussetzungen dazu müssen von den Eltern, ErzieherInnen und PädagogInnen geschaffen werden.Keine Selektion nach SportlichkeitZiel ist es, in vielen Bereichen die Basis für spätere sportliche Betätigung zu legen. Es wird keine motorische Selektion. Die Kinder sind tatsächlich motorisch sehr unterschiedlich gut entwickelt. Interessant ist zu beobachten, wie sich ein jedes von ihnen weiterentwickelt. Durch das gezielte Trainingsprogramm im Rahmen des Unterrichts konnten bisher gute Fortschritte und auch eine Verbesserung der Lernleistungen festgestellt werden..