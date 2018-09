"Wia z'Haus", Stegersbach: Regionale Küche für Gäste von hier und von dort

10.09.2018, 17:44 Uhr

Das Restaurant wird von Thermentouristen und Einheimischen gleichermaßen geschätzt.

Riedlingsdorfer Angus-Rindfleisch

Julia Ivancsics weiß, was Stegersbach-Touristen wollen. "Sie legen viel Wert auf Produkte aus unserer Region", erzählt die Geschäftsführerin des Restaurants "Wia z'Haus" direkt am Fuße des Thermenhügels.Der Wunsch der Gäste spiegelt sich auch auf der Speisekarte wider, vor allem bei Fleischgerichten. "Unser Hauptlieferant ist der Bauernhof Zapfel aus Riedlingsdorf, der uns mit dem Fleisch seiner Angus-Rinder versorgt", erzählt Ivancsics. Ihr Küchenchef Alfred Wukovits verarbeitet es in großer Vielfalt: zu Zwiebelrostbraten, Medaillons, Kesselgulasch, Filetsteaks, Tatar oder Kraftsuppe.

Burgauer Schafkäse

Weine aus dem Burgenland

Oder zur Spezialität des Hauses, den "Gekochten Gustostücken". "Die servieren wir im Kupferkessel mit Wurzelgemüse, Apfelkren, Schnittlauchsauce, Rösterdäpfeln, Markknochen und getoastetem Schwarzbrot", macht Ivancsics Appetit. Vom Zapfel in Riedlingsdorf bezieht sie außerdem das Schweinefleisch und die Erdäpfel.Stammlieferant des "Wia z'Haus" ist seit vielen Jahren das Gut Borckenstein in Burgau, das das Restaurant mit Schafkäse versorgt. Die von Alfred Wukovits in Kürbismantel oder Speck gehüllten Schafkäsepralinen sind als Bestandteil des Frühlings- bzw. Sommersalattellers beliebt. Gleiches gilt für die Uhudler-Kürbiskernwurst und das Kernöl, die vom Königsdorfer Bauernhof Thamhesl erzeugt werden. Die Äpfel für Süßspeisen sowie diverse Edelbrände stammen vom Kukmirner Obsthof Zotter.Den passenden Wein zu den Gerichten zu empfehlen, fällt Ivancsics nicht schwer. "Zu unseren Hauswinzern für den offenen Wein zählen Jalits aus Badersdorf für Weiß- und Rotwein sowie Horvath aus Inzenhof für Uhudler und Uhudler-Frizzante." Dazu kommt eine mit 50 Flaschensorten bestückte Weinbar, deren überwiegender Teil von südburgenländischen und südsteirischen Rieden stammt. Die alkoholfreien Alternativen liefert der Stegersbacher Saftpresser Trummer in Form von fünf Fruchtsaftarten.