Winzer- & Trachtenfest in Stegersbach

23.09.2018, 23:19 Uhr

Ein zweiter Anlauf war nötig, um den schlechten Wetter ein Schnippchen zu schlagen.Am Freitag begann das Fest mit einem gelungenen Kabarettabend mit Serge Falck& Band.Samstag und Sonntag luden Weinbauern aus der Region ein, um Ihre edlen Weine zu probieren. Bei der Veranstalltung fand man zahlreiche fesche Mädchen in Dirndln und Burschen in Lederhosen. Musikalisch begleitet wurde das Fest von der Blaskapelle Piwenka, der Tamburizza Stinatz und am Nachmittag von den „Jungen Paldauern“.

Oldtimer Traktoren aus längst vergangenen Zeiten konnten besichtigt werden und liesen so manch Liebhaberherzen höher schlagen.Die Organisation "Rettet das Kind" Burgenland beteiligte sich mit handgemachten Dekoartikeln und boten sie zum Verkauf an. Ein absolutes Highlight waren die kunstvoll angefertigten Stehtische.Ein gelungenes Fest mit viel guter Laune und kulinarischen Spezialitäten, lassen uns schon auf ein 8.Winzer- & Trachtenfest hoffen.