"Za dobra stara vremena" - Kroatische Frühlingsnacht und Vereinsjubiläum mit den Novi Fosili

23.04.2017, 14:00 Uhr

So begeisterten die Musiker rund um Sängerin Sanja Dolezal mit allen ihren großen Hits, die seit einigen Jahrzehnten die kroatische Popmusik-Szene bereichern. Die Gruppe feierte sowohl nationale als auch internationale Erfolge und vertrat Kroatien 1987 beim Eurovision Songcontest. Dort konnten die Novi Fosili mit dem Lied "Ja sam za ples" den vierten Platz erreichen.

40 Jahre Jubiläum Tamburizza-Orchester und Chor (TOP)

Wie aktuell ihre Lieder nach wie vor sind, zeigte das begeisterte Publikum, wo bei den lautstark mitsingenden Fans in Güttenbach alle Altersgruppen vertreten waren.Im Rahmen der kroatischen Frühlingsnacht gab es auch für den TOP Güttenbach etwas zu feiern: Der Verein freut sich über sein 40jähriges Jubiläum im Dienste der kroatischen Kultur.Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Leo Radakovits und TOP-Obfrau Viktoria Wagner feierte der TOP mit einem einstündigen Konzert der Klapa in Kombination mit einem kleinen Tamburizza-Ensemble. Stimmungsvoll gaben sie traditionelle und moderne kroatische Lieder zum Besten.Ergänzt wurden die TOP-Feierlichkeiten durch einen Rückblick auf die großartigen Leistungen und Aktivitäten des Vereins vom langjährigen früheren TOP-Leiter Willi Jandrisits.Den musikalischen Abschluss fand der Abend mit der ungarisch-kroatischen Gruppe "Koprive", bei der bis in die Morgenstunden weiter getanzt und gefeiert wurde.