3. Maxi-/Dirtbikerennen | Motorradclub Stegersbach

17.10.2017, 14:11 Uhr

Die heißesten Öfen mit ihren 50cm³ und weit mehr als 1 PS wurden wieder beim diesjährigen Maxi-/Dirtbikerennen des Motorradclubs Stegersbach angeworfen.Unerschrockene Männer lieferten sich, in den Gruppen "die Originalen" und "die Auffrisierten", die wildesten Duelle um die Plätze am Stockerl.Wie in den vergangenen Jahren waren bereits die Qualifikationsrennen von Spannung nicht zu überbieten. Trotz des des Massenantrangs und der dadurch entstandenen Verzögerungen bei der Parkplatzsuche, wurde zeitgerecht um 15:00 Uhr gestartet!Bei der Siegerehrung wurden diverse Pokale und andere Warenpreise überreicht.Viele weitere Fotos und ein tolles Video sehen Sie auf unserer Homepage ...www.mc-stegersbach.com