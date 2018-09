ARBÖ-Prüfzentrum Güssing prüft seit zehn Jahren

21.09.2018, 21:57 Uhr

Jachten und ihre Besitzer sind aber klarerweise nicht der Alltag. Im Prüfzentrum Güssing, das vor zehn Jahren in Vollbetrieb ging, kümmern sich Janisch und sein Kollege Reinhard Hadl vor allem um §-57-Überprüfungen ("Pickerl"), Kilometerservice, Pannenservice und Kleinreparaturen wie Bremsen oder Auspuffe.

"Die Zahl der Begutachtungen hat sich in diesen Jahren von 1.045 pro Jahr auf 2.048 fast verdoppelt", bilanziert ARBÖ-Präsident Peter Rezar. "Im Bezirk Güssing hat sich die Zahl der ARBÖ-Mitglieder in diesem Zeitraum um 25 Prozent erhöht", fügt ARBÖ-Bezirksleiter Wolfgang Sodl hinzu. Die Auslastung des Prüfzentrums liegt laut Janisch bei über 90 Prozent.Dem ARBÖ gehören im Burgenland rund 28.000 Mitglieder an. Prüfzentren gibt es in Parndorf, Eisenstadt, Neutal, Oberwart, Mattersburg, Güssing und Königsdorf. Neben der Bezirksorganisation hat die Autofahrerorganisation im Bezirk Güssing noch Ortsklubs in Olbendorf, Stinatz, Neuberg und Stegersbach.