E-Mobilität in der Thermenregion

10.05.2017, 19:19 Uhr

(dp). Ladestationen für E-Autos werden in Zukunft ein ähnlich selbstverständliches Ausstattungsmerkmal wie WLAN sein, das ist eine der Kernaussagen, die bei der Veranstaltung E-Mobility on Stage in Stegersbach getroffen wurden.E-Mobility on Stage in Stegersbach gab den anwesenden Personen die Möglichkeit, mit E-Autos eine Probefahrt zu machen und sich näher über die Tankmöglichkeiten in der Region zu informieren.

„Ziel unserer Veranstaltung ist eine generelle Bewusstseinsschärfung für E-Mobilität, denn der e-mobile Gast kommt schneller als man denkt.“, so Veranstalter Heimo Aichmaier.

Das Fahren mit E-Autos wird besonders in der Thermenregion Stegersbach weiter forciert, denn die Modellregion Stegersbach erzeugt mittels Photovoltaik bereits soviel Strom, wie ein halbes Donaukraftwerk, so Andreas Schneemann von der Energie Kompass GmbH.Verschiedenste Firmen stellten ihre Fahrzeuge für Probefahrten zur Verfügung wie zB.: BMW; Nissan, Hyundai, Renault, VW, Citroen, Kia Mercedes Mitsubishi, Peugeot und Tesla, um Lust auf E-Autos zu machen. Auch Landeshauptmann Hans Niessl konnte sich von der hohen Qualität und Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge bei einer Probefahrt überzeugen.Weitere Informationen zu E-Mobilität und zur Steuerersparnis bei deren Verwendung, finden Sie unter www.austrian-mobile-power.at.