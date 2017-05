Elektromobilität war in Stegersbach hautnah erlebbar

08.05.2017, 14:56 Uhr

Verschiedenste Firmen stellten ihre Fahrzeuge für Probefahrten zur Verfügung: BMW, Nissan, Hyundai, Renault, VW, Citroen, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot und Tesla. Die Besucher und Besucherinnen der Veranstaltung konnten sich selbst, ebenso wie Landeshauptmann Hans Niessl, von der Qualität der E-Autos überzeugen und bei einer Probefahrt hautnah erleben.

Das Fahren mit E-Autos wird in der Thermenregion Stegersbach weiter forciert. "Die Modellregion erzeugt mittels Photovoltaik bereits so viel Strom wie ein halbes Donaukraftwerk", so Andreas Schneemann von der Energiekompass GmbH."Ziel unserer Veranstaltung war eine generelle Bewusstseinsschärfung für E-Mobilität", so Veranstalter Heimo Aichmaier.Weitere Informationen zu E-Mobilität und zur Steuerersparnis bei deren Verwendung unter www.austrian-mobile-power.at (Text: Daniela Pieber)