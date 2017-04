Ollersdorf bekommt Schnell-Tankstelle für Elektroautos

25.04.2017, 17:20 Uhr

"Wir planen hinter der bestehenden E-Bike-Ladestation ein Lade-Carport mit drei Stellplätzen", erläutert Energiekompass-Geschäftsführer Andreas Schneemann. "Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, der erzeugte Strom wird in einem Akku gespeichert. Es wird eine Schnellladestation, das heißt, der Akku des Wagens ist einer Stunde voll geladen."

EU fördert

Ladestationen in Hotels in Stegersbach ...

... und Eisenberg an der Raab

Die Kosten werden zwischen 60.000 und 100.000 Euro liegen, wobei 60 % aus dem EU-Regionalprogramm LEADER gefördert werden. Für Elektro-Radler bleibt das "Tanken" weiterhin gratis, Autofahrer werden für das Aufladen ein Entgelt zahlen. "Die Gemeinde beteiligt sich nicht an den Kosten, stellt aber die notwendige Grundfläche zur Verfügung", erläutert Bgm. Bernd Strobl.Ollersdorf will mit der neuen Station seine Rolle als Photovoltaik-Musterdorf festigen. Außer einer Ladestation für Elektrofahrräder wurden in den letzten zwei Jahren 24 Photovoltaikanlagen errichtet und via Bürgerbeteiligung finanziert. Hausbesitzer stellten dafür ihre Dächer zur Verfügung.Ollersdorf wird nicht die einzige Ladestation der Thermenregion bleiben. Laut Schneemann sind auch bei den Stegersbacher Hotels mindestens drei "Tankstellen" für Elektrofahrzeuge geplant.Elektrisch tanken können seit kurzem auch Hotelgäste in Eisenberg an der Raab. Das Hotel "Das Eisenberg" hat für sie eine Ladestation errichtet, die aus Ökostrom gespeist wird.