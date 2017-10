Helmut Kopeszki neuer Bürgermeister in Tobaj

03.10.2017, 18:20 Uhr

Die FPÖ hat in keiner Gemeinde im Bezirk Güssing derart aufgedreht wie in Tobaj. Spitzenkandidat Johann Richter konnte die Mandatszahl von eins auf vier erhöhen und bei der Bürgermeisterwahl 33,67 % erringen. "Wir sind jetzt im Gemeindevorstand und freuen uns auf aktive Oppositionspolitik", kündigt Richter an.Die SPÖ/Bürgerliste verlor zwei ihrer bisher sechs Mandate, ihr Spitzenkandidat Wolfgang Weingrill zog mit 14,12 % in den Bürgermeisterwahl den Kürzeren.