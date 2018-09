Kleine Fußballer zeigten ihr großes Talent

24.09.2018, 20:17 Uhr

Güssing : Sportplatz |

Die kleinen Güssinger Juniors starteten sehr erfolgreich in die Meisterschaft.

Der Auftakt in die Meisterschaft verlief für die kleinen Güssinger Juniors sehr vielversprechend. Sowohl die U7 als auch die U8 konnten in ihrer jeweiligen Altersklasse die ersten beiden Turniere für sich entscheiden. Bei den Turnieren beteiligt waren die Mannschaften SV Oberwart, Kemeten/Litzelsdorf, SPG Neuberg, Ask Rotenturm, Güssing Juniors, NLZ Lafnitzta und die Raabtal Juniors.Beide Mannschaften der Güssing Juniors gewannen souverän alle Spiele und ließen dabei schon gute Ansätze von Spielzügen erkennen. Trainer Markus Szokasits zeigte sich sehr zufrieden mit den Erfolgen der kleinen Fußballerherzen.