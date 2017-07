Klepeisz, Pöltl & Co gewinnen mit 91:84

23.07.2017, 20:21 Uhr

Das österreichische Basketball-Nationalteam schlägt die Gäste aus Bulgarien im Güssinger Aktivpark mit 91:84. NBA-Star Jakob Pöltl war dabei.

GÜSSING (dm). Für einige Spieler war das Testspiel zwischen Österreich und Bulgarien etwas besonderes. Thomas Klepeisz und Moritz Lanegger spielten für den einstigen Basketballmeister "Knights" in Güssing. Auch bei den Bulgaren waren mit Aleksandar Georgiev und Chavdar Kostov zwei Spieler bei den Rittern angestellt.Die Österreicher starteten extrem motiviert vor circa 500 Zuschauern in die Partie. Die Hausherren waren beinahe das gesamte Match überlegen, was sich auch in einem deutlichen Vorsprung wiederspiegelte. Im letzten Viertel wurden die Rot-Weiß-Roten aber etwas nachlässig. Am Ende wurde es dennoch ein verdienter 91:84 Heimsieg für Österreich. Bester ÖBV-Werfer war Rasid Mahalbasic mit 23 Punkten. Für die Nationalelf war es der zweite Sieg im bis jetzt dritten Testspiel.

Mit Jakob Pöltl war auch der erste österreichische Basketballer in den USA mit von der Partie. Mit einem sogenannten "Double-Double", 17 Punkten und zehn Rebounds, gab der Wiener eine Talentprobe ab. Geehrt wurde außerdem Lokalmatador Thomas Klepeisz für seinen 50. Einsatz.