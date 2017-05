Stegersbach: Allegria-"Genusslauf" dient karitativen Zwecken

10.05.2017, 13:21 Uhr

Freunde des Laufsports sowie Mitarbeiter von Firmen, Organisationen und Vereinen sind eingeladen, allein oder in Dreier-Teams teilzunehmen. Das Nenngeld beträgt 22 Euro im Einzel-Bewerb und 60 Euro im Team-Bewerb. Der Erlös geht an den „Sterntalerhof“ in Kitzladen und die Behindertenwerkstätte „Rettet das Kind“ in Stegersbach.Meldeschluss ist Donnerstag, der 18. Mai. Anmeldung und Information: www.allegria-genusslauf.com, 0664/80590-1241.