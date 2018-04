Aus Ollersdorfer Café "Bambini" wurde Café "Dolce"

24.04.2018, 17:44 Uhr

Beliebte Café-Bar an der Hauptstraße wurde umgebaut und umbenannt

"Das Bambini ist erwachsen geworden." So fasst Gastronomin Manuela Krammer die Umwandlung ihres Lokals in wenigen Worten zusammen. Nach einem Besitzerwechsel und einigen Umbauarbeiten heißt das Café an der Hauptstraße in Ollersdorf nämlich nun "Dolce".Die bewährte Grundausrichtung ist im wesentlichen unverändert. Dem Gast bietet sich eine große Auswahl an Eis, hausgemachten Mehlspeisen, Waffeln, Kaffees, Tees und Weinen.

Neuer Eisgenuss

Pasta und mehr

Italienische Note

Lounge statt Kinder-Zone

Neues Interieur

Heimische Firmen

Vor elf Jahren gegründet

Neue Akzente sind aber unverkennbar, beispielsweise an der Eiskarte. Statt vorgegebenen Eisbechern kann der Gast seinen Coup nun selbst zusammenstellen. 18 Sorten vom "Eisgreißler" aus Krumbach stehen zur Auswahl, die nach persönlichem Gusto mit Früchten, Beilagen oder Saucen kombiniert werden können. Der vielfach preisgekrönte "Eisgreißler" produziert naturnah, verwendet Bio-Milch und regionale Früchte. Im "Dolce" werden Eis, Beilagen und Saucen in eigenen Gläsern serviert.Die zuvor auf kleine Snacks spezialisierte Speisekarte wurde erweitert. Nun werden auch Antipasti, Salate und Nudelgerichte serviert. "Mit Bischof-Nudeln aus Ollersdorf", betont Geschäftsführerin Krammer.Zusätzlich zur südburgenländischen ist eine italienische Note im "Dolce" unverkennbar. Prosciutto und Mozzarella ergänzen die Speisekarte, italienische Weine die Getränkekarte.Das einst auch als Kinder-Lokal konzipierte Kaffeehaus hat mit dem Umbau auch sein Innenleben gewandelt. Wo zuvor ein Kinderspielzimmer eingerichtet war, gibt es jetzt einen zweiten Gastraum, der Cocktail- oder Weingenießer einlädt.Das Interieur des "Dolce" ist in edlen Grautönen gehalten, die Fassade ebenso. Neue Tische, Stühle, Barhocker und Beleuchtungskörper fügen sich stilistisch bestens zusammen. Die vor allem im Sommer beliebte Terrasse ist neu möbliert und mit neuen Beschattungsschirmen versehen worden.Für den Umbau wurden vor allem heimische Firmen engagiert. Den Innenausbau besorgte die Firma W&W Wukitsevits aus Heugraben, die Böden bestückten Strobl & Strobl aus Stegersbach, die Malerarbeiten besorgte die Firma Janisch, die Beleuchtung die Firma Dvorak. Für die Innenarchitektur war Thomas Oswald verantwortlich.Seit 2006 lädt das Café zum gemütlichen Einkehren ein. Die Geschäftsführung hat Manuela Krammer inne, die hausgemachten Mehlspeisen stellt Mitarbeiterin Petra Ivants höchstpersönlich her.