Bezirk Güssing: Trockenheit beeinträchtigt Erntemenge bei Getreide

18.07.2017, 16:06 Uhr

Zwischen "Sehr gut" und Totalausfall

Der trockene Winter und der relativ niederschlagsarme Frühling haben in der heurigen Getreideernte des Bezirks Güssing deutliche Spuren hinterlassen. "Felder in höheren Lagen oder Hanglagen haben extrem gelitten, in Bachnähe oder Tallagen waren die Auswirkungen hingegen weniger stark", lautet die erste Zwischenbilanz von Angela Pail vom Landwirtschaftlichen Bezirksreferat Güssing.Die Höhe der Ernteerträge schwankt von Region zu Region enorm. Bei Winterweizen und Gerste reicht die Bandbreite laut Pail von 2.500 bis 8.000 Kilo pro Hektar. Unterdurchschnittlich sei die Ernte bei Bio-Dinkel und Bio-Wintergerste ausgefallen. Neben dem Wetter könnte dort auch Schädlingsbefall eine Rolle gespielt haben, so Pail.

Völlige Ernteausfälle habe an manchen Stellen der Hagel der letzten Wochen verursacht. "Der Hafer in Olbendorf ist komplett zerstört, auch in Burgauberg hat es an vielen Kulturen große Schäden gegeben", berichtet Pail.Regional gesehen am wenigsten haben die Wetterkapriolen heuer im unteren Pinkatal angerichtet. "Dort gibt es eine gute bis sehr gute Getreideernte", sagt Pail.