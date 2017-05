St. Michael: Neues betriebliches Leben in früherem Bank-Gebäude

03.05.2017, 14:44 Uhr

Friseurin Manuela Dergovsics hat die Immobilie gekauft und dort ihren neuen, schicken Salon eingerichtet, nachdem sie zuvor mit ihrem "Haarwerk" in der Oberen Hauptstraße tätig war. Petra Csekits betreut ihre Kundinnen und Kunden in Sachen Maniküre, Pediküre und Kosmetik. Baumeister Peter Vörös berät über Neubau, Altbausanierung, Pflasterungen und Umbauten.Viel unternehmerischen Erfolg an den neuen Wirkungsstätten wünschten Bürgermeister Erich Sziderits sowie Thomas Novoszel und Werner Muhr von der Güssinger Wirtschaftskammer-Regionalstelle.