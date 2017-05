Verrückter Freitag am Hauptplatz Stegersbach

03.05.2017, 09:19 Uhr

Bereits zum 3. Mal veranstaltet Josef "Seppi" Sommer den Crazy Friday am 5. Mai 2017.

Sportliche Fiat-Modelle

STEGERSBACH. Der Crazy Friday am 5. Mai ist ein Tag für alle (auch künftige) Stammkunden von Ultra-Sport Sommer. "Wir möchten uns mit einer Gratisjause mit Würsteln und Getränken bei den Kunden bedanken und ihnen unser Geschäft präsentieren. Weiters haben wir zahlreiche Angebote und einen Schnäppchen-Corner eingerichtet", so der Geschäftsinhaber.Auch das Autohaus Mandler punktet mit sportlichen Modellen. Nachdem im Vorjahr der Fiat 500X 1,3 Multi-Jet II 95 Pop den österreichischen Automobilpreis Marcus gewann, wurde heuer der Fiat Tipo prämiert.

"Tigers" kommen

Programm

Neben Stammkundentreffen, Gratis-Bewirtung inklusive Freibier und den Sonderangeboten werden auch die "Tigers" erwartet. Die Staatsmeister waren 2016 als burgenländische Mannschaft des Jahres nominiert.Ab 13.00 Uhr präsentieren sich vor dem Geschäft von Ultra-Sport Sommer die Tigers mit einem Showtraining. Für die Gäste gibt es einen sportlichen Hindernis-Parcours und einen Torschussbewerb mit tollen Preisen.Das Geschäft hat an diesem Tag von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Aktionen sind am Freitag und auch am Samstag gültig. Auch andere Geschäfte, wie Schmidt Schuhe oder Mandler, sind beim Crazy Friday dabei.Der Tag steht unter dem Motto: "Denk global, kauf regional!"