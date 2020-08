Vergangenes Wochenende veranstaltete die Jiminys Pizzamacherei im Gewerbepark Mils, ein grandioses Jazz-Dinner mit live Musik. Ab 19 Uhr spielte die Band "The Piano Trio" im gut besuchten Restaurant.

MILS. Am Samstag, den 1. August wurde es in Jiminys Pizzamacherei melodisch. Gastgeber, Cemil und seine Frau Altun Onay schickten ihre Gäste auf eine spannende Reise. Das Ambiente als auch das köstliche 3-Gänge Menu mit einer herrlichen Auswahl an Weine, kam sehr gut an. Ein besonderes Highlight war die Band „The Piano Trio". Sie untermalten den Abend mit feinen Jazzklängen und ernteten viel Applaus bei den Gästen. Der Betreiber Cemil Onay freute sich über die große Teilnahme von Gästen. „Ich bin positiv überrascht, dass trotz der Coroanzeit so viele gekommen sind. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung", so Onay. Am 22. August wird zu einem weiteren feinen Jazz Dinner mit der Band „The Piano Trio" geladen.