Die Auftaktveranstaltung zur Wiederaufnahme des kirchlichen Miteinanders nach Corona machte am vergangenen Wochenende ein Kennenlernfest für Kinder und Jugendliche im Aldranser Pfarrheim. Von hier aus gings im Stationsbetrieb mit Sackhüpfen, Gesang, Fotochallenge, Papierfliegerbasteln und Pfarrkino einmal quer durch die Gemeinde und wieder zurück. Mit dabei viele Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden, ehrenamtliche BetreuerInnen und auch einige Eltern.

Neue Kinder- und Jugendkoordinatorin

Die Veranstaltung wurde von Gabi Maier ins Leben gerufen, der neuen Koordinatorin für den Seelsorgeraum Aldrans, Ampass, Lans und Sistrans. „Unsere Gemeinden sind allesamt freundlich und aufgeschlossen und warten schon auf den Startschuss für pfarrliche Aktivitäten in der Kinder- und Jugendbegleitung“, so die neue Koordinatorin. „In naher Zukunft sollen wieder Jungscharstunden stattfinden, ein Entdecken wie reich und spannend unsere Kirche an religiösen Schätzen ist, Proben des Kinder- und Jugendchors sowie pfarrliche Ministrantenstunden mit tollem diözesanen Zusatzprogramm – das ist kirchliches Miteinander, wie ich es mir vorstelle“ so Maier weiter. Besonders freut sie sich auf die Familiengottesdienste mit Groß und Klein, „wo wir spüren, was uns der Glaube in der heutigen Zeit schenken kann: Gemeinschaft, Halt und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit“. Am 1. Oktober um 21 Uhr findet in der Ampasser Pfarrkirche der 1. Faithbookabend zum Kennenlernen himmlischer Freunde statt - den Auftakt macht die kleine Therese von Lisieux an ihrem Jahrestag.