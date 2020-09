In der Bruckergasse 9 in Hall macht ein Anrainer mit großen Plakaten auf den stark zunehmenden Verkehr aufmerksam. „Hilfe wir ersticken" steht in Großbuchstaben geschrieben.

HALL. Der Verkehr in der Stadtgemeinde Hall wird immer wieder zum Thema gemacht. Die vielen Autos, der Feinstaub, Lärm und die Abgase sind eine große Belastung für viele Bürger und Bürgerinnen. Ein Haller Anrainer machte mit großen Plakaten auf die angespannte Situation aufmerksam. Bei einem Auslagenfenster in der Bruckergasse 9, steht in großen Lettern geschrieben, „Hilfe wir ersticken" und „Wanted – Gemeinsames Verkehrs-Konzept Absam, Thaur, Mils, Gnadenwald, Hall." Auf Nachfrage teilt uns Johannes Waltl mit, dass die Plakate schon einige Zeit dort hängen. „Meine Mutter hat schon dafür gekämpft, aber es hat sich bis jetzt noch nichts geändert."

