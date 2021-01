Tirol versank diese Woche im Schnee, zahlreiche Verkehrsunfälle und Straßensperrungen waren die Folge. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hall hatte alle Hände voll zu tun und musste zu zwei technischen Einsätzen ausrücken.

HALL. Die heftigen Schneefälle sorgten letzten Donnerstag, am 14. Jänner in ganz Tirol für Chaos, so auch in Hall. Am Nachmittag wurde die FF-Hall zu einem Einsatz gerufen. Das Dach einer Halle musste vom Schnee befreit werden. Während des Einsatzes kam es zu einem Brandmeldealarm, welcher sich als Fehlalarm herausstellte. Später in der Nacht, gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brandalarm alarmiert, dieser war jedoch wieder ein Fehlalarm. Kurz darauf kam es in der Haller Altstadt bei einem großen Baum zu einem Ast-Bruch, der die Straße blockierte. Dieser wurde rasch von den Einsatzkräften mittels Drehleiter und Motorsäge entfernt.

