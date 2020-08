In Hall macht sich eine Interessengemeinschaft gegen das geplante Großprojekt am Tschidererweg stark.

HALL (mk). Wo gehobelt wird, fallen Späne – so auch beim Großprojekt Tschidererweg. Die Interessengemeinschaft „Für ein lebenswertes Hall-West, Tschidererweg-Behaimstraße-Bahnhofstraße", lässt nicht locker und leistet gegen die geplanten 80 Wohnungen in Bahnhofsnähe Widerstand. Mit einem Forderungskatalog und einer Unterschriftensammlung fordern sie, das Monsterprojekt nochmal zu überdenken. Das Viertel sei schon ohnehin überbelastet, meinen die Anrainer. Der Neubau bringe zusätzlich noch mehr Verkehr, Lärm und Schadstoffe und auch öffentliche Grünflächen gäbe es in der Nähe keine. Für VBgm. Werner Nuding, sind die vielen Einsprüche aus der Bevölkerung nur wenig nachvollziehbar. „Wir werden auf die Punkte alle eingehen und die Sache natürlich abwiegen. Grundsätzlich finde ich, dass der Standort bestens geeignet ist, da die Bahn- und Busverbindungen sowie die Nahversorgung als auch Schulen in unmittelbarer Nähe sind." In Sachen Parkplätze erklärt Nuding, dass diese nicht wegen dem Projekt wegfallen und verweist auf den Flächenwidmungsplan 12E. „Die Parkplätze wären schon vorher weggefallen. Durch den neuen Bau bekommt die Stadt Hall eine Grundabtretung und kann dafür einen Gehsteig errichten", führt Nuding weiter aus. Auch die Obfrau vom Wohnungsausschuss Irene Partl befürwortet das Projekt, „da der Bedarf an Wohnungen weiterhin besteht. Eine Redimensionierung des Projekts auf ein Viertel des aktuellen Planes ist für mich unvorstellbar. Die Wohnanlage stellt mit Sicherheit weniger Belastung für die Anrainer dar, als das derzeit dort befindliche Baulager", so Partl. Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative vom VBgm. Wolfgang Tscherner (Für Hall). Dass es in der Stadt Hall schwierig ist, Unterschriften mit Namen zu sammeln, habe Tscherner schon festgestellt. „Daraus ist auch ersichtlich, wie weit es mit der Demokratie in dieser Stadt unter der ÖVP-FPÖ Koalition gekommen ist. Ich habe der Bürgerinitiative geraten, sie sollen den Leuten bei der Unterschriftensammlung die Möglichkeit bieten, auch mit "XXX" zu unterschreiben, damit zumindest der Wille dokumentiert ist", so Tscherner.