Im August 2019 stürtzte der Oberländer Alpinist vor den Augen seiner Frau und einem weiteren Begleiter ca. 120 Meter ab. Der verunfallte Familienvater zog sich etliche Knochenbrüche,

ein Schädelhirntrauma, eine Gehirnblutung, Verletzungen an der Lunge und eine Querschnittslähmung ab dem 3/4 Halswirbel zu. Nach Aufenthalten in der Intensivstation in Innsbruck und KrankenhausHochzirl ist der schwerst behinderte Oberländer nun im Rehabilitationszentrum in Bad Häring. Die psychische und finanzielle Belastung für die Familie ist sehr groß und die Liste der zu bewältigenden Aufgaben ist lang. Die Mitglieder des Club17-Tirol haben in ihrer Juli Clubsitzung eine Soforthilfezahlung und eine weitere Unterstützungszahlung beschlossen. Die Soforthilfezahlung ist bereits erfolgt. Die Unterstützungszahlung erfolgt Anfang August. Herzlich Danken möchte der Club17-Tirol allen Sponsoren, Förderern, Spendern und Mitgliedern. Nur gemeinsam können wir helfen - von Mensch zu Mensch - in der Region.