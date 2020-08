Ein neuer Foodtruck mit dem Namen „Lunchbox", hinter dem RLB-Tirol Gebäude, bietet abwechslungsreiche Mittagsmenüs zu günstigen Preisen an. Allerdings hat die Betreiberin jetzt mit den Auflagen, der Behörden zu kämpfen.

RUM. Seit 3. August bietet ein neuer Foodtruck in der Steinbockallee 29, den Mitarbeitern der RLB-Tirol sowie auch Laufkundschaft, qualitative Mahlzeiten zu günstigen Konditionen an. Die Betreiberin der Lunchbox, Stefanie Preininger, hat nun aber ein Problem mit den Behörden. Im Zuge einer Betriebsanlagengenehmigung wurde die Raumhöhe, ihres neuen Foodtrucks beanstandet. Die ideale Höhe, von drei Metern ist nicht gegeben, was bedeutet, dass sie keine Mitarbeiter anstellen darf. „Es ist einfach ärgerlich. Ich kann nicht alleine 100 Mittagessen herrichten und kassieren gleichzeitig. Es gehören endlich faire Regelungen für Gastronomen gemacht und nicht immer noch mehr Auflagen", so die gelernte Köchin, die auch Caterings anbietet. Die Raumhöhe, ihres aus Deutschland angefertigten Trailers, beträgt zwei Meter, für das Arbeitsinspektorrat, definitiv zu niedrig. „Wenn ich keine Lösung bis September gefunden habe, werde ich meinen Betrieb wohl wieder schließen müssen", so Preininger. Dabei war es immer ein Traum von ihr, sich selbstständig zu machen und einen eigenen Foodtruck zu besitzen. Auf Nachfrage bei der Wirtschaftskammer Tirol wird mitgeteilt, dass der besagte Foodtruck, in das Betriebsanlagenrecht fällt. Damit kommen die Arbeitnehmerschutzbestimmungen und die Arbeitsstättenverordnung zur Anwendung. „Vom Gesetz her, muss die Sicherheit für Arbeitnehmer gewährleistet sein. Die Betreiberin muss es selber machen und darf keinen einstellen", so Clemens Braun.