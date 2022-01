Lehrling Alena Redermeier erklärt im Gespräch mit den BEZIRKSBLÄTTERN, warum sie sich für eine Friseurlehre entschieden hat und was ihr daran besonders gefällt.

HALL. Der Friseurberuf ist ein Job mit Perspektive, denn Haare wachsen immer. Lehrling Alena Redermeier aus Innsbruck ist im 1. Lehrjahr und absolviert ihre Lehre im Friseursalon Stylezeit in Hall in Tirol. Die 18-Jährige gehört zu jenen Menschen, die genau wissen, was sie im Leben erreichen wollen. Nach erfolgreichem Abschluss möchte sie ihren eigenen Salon führen.



Wie bist du zum Friseurberuf gekommen?

Ich bin zuvor ins Reithmanngymnasium in Innsbruck gegangen, doch weiter Schule gehen war dann doch nicht so meines. Danach habe ich bei einem anderen Friseursalon in Innsbruck angefangen, doch das Lehrverhältnis wurde aufgrund von Corona aufgelöst. Und jetzt bin ich hier und das passt mir sehr gut. Nach einer Schnupperwoche im Salon wusste ich, hier bin ich richtig.

Wie sieht dein Alltag aus, was sind deine Aufgaben?

Eigentlich mach ich schon fast alles. Angefangen vom waschen bis hin zu Farbe auftragen und föhnen. Ich schneide viele Modelle und schminke auch. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und macht mir sehr Spaß.

Gibt es etwas, was du besonders an deinem Beruf magst? Was machst du am liebsten?

Am Job gefällt mir alles, aber das Schneiden macht mir schon am meisten Spaß. Die Kunden darf ich zwar noch nicht schneiden, aber wenn ich Modelle bringe, zeige ich gerne, was ich schon kann.



Wie ist die Arbeit im Team? Was ist dir dabei am wichtigsten?

Mir ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen. Es ist sehr harmonisch und man kann auch lachen während der Arbeit.

Was ist dein Ziel?

Ziel ist, meine Lehre erfolgreich abzuschließen und eine gute Friseurin zu sein. Ich möchte nach ein paar Jahren Berufserfahrung meinen eigenen Salon eröffnen.



Was ist deiner Meinung nach gerade im Trend?

Bei den Männern ist gerade der Verlauf sehr im Trend sowie auch der Fade Cut. Bei Frauen ist der Bob, Curtain Bangs (Vorhang Pony)und Balayage gerade sehr beliebt.

Wie zufrieden ist die Chefin mit dem Lehrling?

„Die Alena kann alles gut. Sie ist ein Lehrling, der selbständig arbeitet und sich die Arbeit sucht. Sie ist fleißig und ständig am Üben. Ich bin sehr zufrieden mit ihr", so die Chefin Nadja Opptitz vom Friseursalon „Stylezeit" in Hall in Tirol.



