Die Richtlinie der Bonuszahlungen für Beschäftigte in Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich sorgt noch für Unklarheiten. Der Verbandsobmann Benedikt Erhard erklärt die Rechtslage und beruhigt.



ALDRANS. Wegen der besonderen Belastung während der Coronakrise bekommen Pflegekräfte eine Sonderprämie von 500 Euro Netto. Die Tiroler Landesregierung hat eine einmalige Bonuszahlung für den Corona-Einsatz jener Menschen, die in Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen tätig sind, beschlossen. „Als Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen der MitarbeiterInnen der Krankenanstalten, der Wohn- und Pflegeheime und der Mobilen Dienste während der Coronakrise, stellt das Land Tirol für eine diesbezügliche Bonuszahlung insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Basierend auf der Beschlussfassung des Tiroler Landtages hat die Landesregierung Richtlinien für die Ausschüttung des 500-Euro-Bonus beschlossen." Diese Richtlinie sorgte zuletzt bei Betroffenen (Bürgermeister, Pflegeheimleitern) für Verunsicherung. Auf Nachfrage beim Verbandsobmann Benedikt Erhard erklärt er die Lage im Pflegeheim St. Martin in Aldrans. „Es werden alle Pflegeberufe bedacht und Funktionspersonal, wenn es mit Covid-19-Patienten zu tun hatte. Das ist eine ganz klare Richtlinie, ich sehe da kein Problem und wir nehmen dies gerne in Anspruch und sagen Dankeschön", so der Verbandsobmann.

Mobile Pflege

Im Gegensatz zur stationären Pflege, wurde die mobile Pflege aufs Nötigste zurückgefahren, erklärt der Aldranser Bgm. Johannes Strobl. Der Ortschef gibt bekannt, dass es im Verband dazu Diskussionen gegeben hat, „die Entscheidung wurde aber noch nicht getroffen, ob wir als Sozialsprengel was machen. Und wenn, dann trifft es bei uns nur ganz wenige Mitarbeiterinnen", so Strobl.