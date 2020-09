Das Mobilitätshaus YESCA lässt das Kundenherz höher schlagen und erfüllt jeden Wunsch.

HALL/RUM. Aus der Zusammenlegung der Tiroler Autohäuser Hanl, dem Autohaus Tschugg in Mils sowie dem Autohaus Schwaiger in Kitzbühel entstand im Jahr 2018 die Marke YESCA. Werner Brunner und sein YESCA-Team führen das Autohaus zügig in die Zukunft. So sind Digitalisierung, Elektromobilität und Mobilitätskonzepte Kernthemen des Mobilitätshauses. Mit inzwischen 60 MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro ist YESCA regional mit seinen Marken DS Automobiles, Mitsubishi, Opel & Subaru schnell zu einem zentralen Player aufgestiegen. Mit der Kernmarke Citroën zählt man sogar zu den größten Händlern Österreichs.

Die modernen YESCA-Spenglereien



Egal ob Kratzer, Beulen, Unfallschäden, Steinschlag, Hagelschäden und egal welche Marke: Die YESCA-Profis machen Ihren Wagen wieder wie neu. Seit 50 Jahren leisten die YESCA-Spenglereien Arbeit auf höchstem Niveau. "Um unseren Kunden die höchste Qualität zu garantieren, lassen wir uns die Qualität unserer Spengler durch externe Prüfungen regelmäßig begutachten. Das FiveStar® Siegel beweist es", sagt Werner Brunner. Besonders wichtig ist dem Unternehmen auch eine wirklich transparente Schadenabwicklung inklusive komfortablem Leihwagen-Service.

Erstklassige Reparaturen in den Yesca-Werkstätten.



Die YESCA-Werkstätten reparieren Fahrzeuge aller Marken, egal ob PKW oder Nutzfahrzeug. Von der Komplettanalyse zur Komplettreparatur – sogar Sonderumbauten sind möglich. Und der ganz normale Service geht bei YESCA natürlich genauso reibungslos vonstatten, wie es sein sollte.

Riesiges Sortiment



Das Mobilitätshaus YESCA führt ein riesiges Sortiment an lagernden Neufahrzeugen – bei Citroën übrigens das größte Westösterreichs. Als Citroën-Businesscenter findet auch jeder Unternehmer sein passendes Nutzfahrzeug. An vier Standorten bietet YESCA fünf Automarken, die Sie geleast oder gekauft mobil machen. Und für alle Unentschlossenen bietet das Autohaus auch Tages-, Wochen- oder Langzeitmieten an.

Kontakt

YESCA-Hotline: 0800 / 880 270

Internet: www.yesca.at

Social Media: fb.com/yesca.at sowie instagram.com/yesca.at