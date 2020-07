E-Bikes boomen in Tirol. In den vergangenen Jahren hat sich E-Biken zu einer populären Alternative zum herkömmlichen Radfahren entwickelt. Das Gemeinde Museum Absam, bietet daher zusammen mit den Naturfreunden Tirol vier Trainings-Termine an.

ABSAM. Sie haben bereits ein E-Bike und fühlen sich noch unsicher damit? Um die speziellen Gefahrenmomente kennenzulernen und den Umgang damit zu üben, bietet die Gemeinde Absam in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden Tirol vier Trainings-Termine an, um die Vorzüge und Tücken eines E-Bikes sicher kennenzulernen. Interessierte üben auf dem Vorplatz der Volksschule Absam- Dorf unter der Anleitung eines erfahrenen eBike-Guides das Bremsen, Kurvenfahren und Schalten. Bei einer anschließenden Ausfahrt wird das Erlernte im Gelände geübt und trainiert. Dauer ca. dreieinhalb Stunden.

Voraussetzungen

Verbindliche Anmeldung (0676 / 84 05 32 700) bis Donnerstag, 30. Juli. – Eigenes E-Bike und Helm sind Voraussetzung. Treffpunkt ist Eingang Volksschule Absam-Dorf, Stainerstraße 5, Anmeldung unter

0676 / 84 05 32 700 bis Donnerstag, 30. Juli. 2020.

Termine

Freitag, 7. August von 14 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Kurse finden statt, wenn sich jeweils sechs Interessierte anmelden.