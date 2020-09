Das Projekt Fahrradstraße des regionalen Radwegkonzepts, für den Bereich Hall und Umgebung nimmt weiter Fahrt auf. Durch die Montage der Verkehrstafeln, gelten ab sofort die Regeln der Fahrradstraße.

HALL. Die neue Fahrradstraße in Hall läuft an, auch wenn noch an ein paar Stellen zu feilen ist. Die Verkehrstafeln wurden vor wenigen Tagen montiert, die Kundmachung passiert über das Aufstellen der Tafeln und ist somit auch wirksam. Der Planungsverband hat sich damals entschlossen, den Radfahrern mehr Gewicht und Sicherheit zu geben, daher wurde man sich über das Projekt Fahrradstraße einig. Im Zuge der Ausarbeitung erfolgte zunächst eine ausführliche Prüfung des Radwegenetzes. Darauf aufbauend wurden Optionen für die Fahrradstraße erarbeitet. Ziel war es, eine gute Ost-West-Verbindung nicht nur am Innradweg, sondern auch im Norden von Hall zu ermöglichen. Der neue Radweg verläuft von der Kaiser-Max-Straße, über die Rudolfstraße bis zum Samerweg nach Thaur. Unterbrochen wird dieser durch den Breitweg sowie die L8. Noch weist die neue Fahrradstraße in gewissen Bereichen größere Belagsschäden (Rudolfstraße) auf. Diese sollten noch heuer saniert werden, um auch die letzten Gefahrenquellen zu beseitigen, bestätigt die Haller Bgm. Evi Posch. „Die Planungen für die Sanierungsarbeiten sind bereits am laufen. Allerdings kommt man hier zeitgleich mit den Leitungsarbeiten der Gemeinde Absam zusammen. Der Teil im Haller Gebiet wird heuer fertig gemacht", so Posch. Was die Trassenführung des geplanten Rad-Highways betrifft, so gibt es weiterhin große Lücken im Gebiet von Rum und Thaur.

Nebeneinander fahren

Fahrradstraßen bieten Radfahrenden ein sicheres Netz an Wegen abseits der Hauptverkehrsstraßen. Daher dürfen Kraftfahrzeuglenker die neue Fahrradstraße nicht schneller als mit 30 km/h befahren, um die schwächeren Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, noch zu behindern. Auf Nachfrage bei der BH Innsbruck wird bestätigt, dass Radfahrer nebeneinander fahren dürfen. Das Durchfahren von Fahrzeugen mit einem zugelassenen Höchstgewicht von bis zu 3,5 Tonnen ist erlaubt.