So wie in den letzten Jahren, wurde das Friedenslicht in der Landesfeuerwehrschule Telfs abgeholt und nach Absam gebracht, wo es am 24. Dezember am Vormittag für die Absamer Bevölkerung im Feuerwehrhaus zur Abholung bereit stand.

Die Jugend brachte außerdem das Friedenslicht zu den Feuerwehrmitgliedern Außer Dienst, die die Jugend mit dem Friedenslicht immer willkommen heißen. Eine große Ehre war, dass uns der LFK LBD Ing. Peter Hölzl besuchte um ein Friedenslicht abzuholen.

Die Feuerwehr Absam bedankt sich für die zahlreichen Spenden bei der Bevölkerung!