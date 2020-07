Gute Nachrichten aus dem Nachwuchsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tulfes. 15 Burschen und ein Mädchen sind jetzt Teil der Jungfeuerwehr.

TULFES. Gute Nachrichten aus dem Nachwuchsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tulfes: 15 Burschen und ein Mädchen sind jetzt Teil der Jungfeuerwehr. Bei der Ausschusssitzung der Freiwilligen Feuerwehr Tulfes letzten Jahres wurde der Beschluss gefasst eine Feuerwehrjugend zu gründen. Der Start für die Ausbildung der Feuerwehrjugend wäre eigentlich nach Ostern geplant gewesen. Leider musste man diesen Termin aufgrund der COVID-19-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Anfang Juni wurde es dann ernst für die jungen Florianis. Der Start der Ausbildung wurde mit der Verteilung der neuen Uniformen begonnen. Bei einer Besichtigung des neuen Gerätehauses und dem neuen Tanklöschfahrzeug konnten sich die Kinder einen ersten Eindruck über die Arbeit der Feuerwehr machen. Feuerwehrkommandant Simon Gatt freut sich über das große Interesse. „Das ist natürlich toll, dass so viele Kinder mitmachen und vor allem für die Zukunft der Feuerwehr total wichtig, weil der Großteil wahrscheinlich in den Feuerwehrdienst übergehen wird," so Gatt.

Wissenstest

Die nächste Herausforderung wartet schon auf die Neulinge. Am 27. März 2021 findet voraussichtlich in Patsch der FJ-Wissenstest für den ganzen Bezirk Innsbruck-Land statt. „Dort werden die Kinder um das Abzeichen in Bronze teilnehmen. Es gibt jedes Jahr spezielle Bewerbe, wo die Kinder dann mitmachen", so Gatt.