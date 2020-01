Skeleton-Europameisterin Janine Flock rutscht im deutschen Winterberg ins neue Jahr. Und zwar buchstäblich und wie gewohnt auf ihrem Skeleton kopfvoraus beim Training am 1. Jänner ab 10 Uhr.

WINTERBERG. Hier trainieren die erfolgreichsten Kaderathleten aus den Sportarten Bobfahren, Rodeln und Skeleton. Im Vorjahr schaffte es die Rumerin auf der langen Bahn in Nordrhein-Westfalen auf Platz 3, was der Gesamtweltcup-Zweiten trotz des sehr guten Saisonstarts in Übersee wenig hilft. „Wir haben noch einmal am Schlitten einiges verändert, auch die Kufen sind neu. Das hat bei den zehn Fahrten daheim in Igls funktioniert, jetzt müssen wir die Trainings in Winterberg nutzen, weil dort mit dem neuen Schlitten auch für mich alles wieder bei null beginnt“, so Flock.

IBSF WELTCUP Skeleton, Damen, Winterberg

Sonntag 5.1.2020 1. Lauf 14 Uhr, 2. Lauf 15.30 Uhr live auf ORF Sport +

Stand IBSF Gesamtweltcup Skeleton nach 2 Rennen:

1. Jacqueline Lölling (GER) 435 Punkte

2. Janine Flock (AUT) 410

3. Elena Nikitina 409

IBSF WELTCUP 2019/2020

#1 Weltcup Lake Placid (USA, 7.12.) Platz 2

#2 Weltcup Lake Placid (USA, 13.12.) Platz 3

#3 Weltcup Winterberg (GER) 5.1.2020

#4 Weltcup La Plagne (FRA) 10.1.2020

#5 Weltcup Innsbruck (AUT) 17.1.2020

#6 Weltcup Königssee (GER) 24.1.2020

#7 Weltcup St. Moritz (SUI) 31.1.2020

#8 Weltcup und EM Sigulda (LAT) 16.2.2020

WM Altenberg (GER) 28.-29.2.2020

