Für einen guten Zweck hatte das Team Spirit of Hockey die Vorstandsmitglieder Harald Lederer und Thomas Falger vom Verein Soccer Team, zu einem Charity-Tennis Game herausgefordert. Gemeinsam wurde das Event für den guten Zweck organisiert und kam den Verein ARCHE Herzensbrücken zu Gute. Insgesamt konnte die stolze Summe von 8.000 Euro gesammelt werden.



RUM. Am Rumer „Center Court“ wurde vergangenen Samstag ein besonderes Tennisturnier ausgetragen. Eine tolle Zuschauerkulisse verfolgte gespannt die Spiele. Das Soccer Team konnte sich nach zwei Einzelmatches und einem anschließenden Doppelmatch den Gesamtsieg sichern. Anschließend überreichten die beiden Teams Spirit of Hockey & SOCCER Team gemeinsam mit Alex Hager, Tennisprofi Tamira Paszek, den beiden Vizebürgermeistern von Rum Franz Saurwein und Romed Giner sowie TC-Rum Obmann Lucas Dibona, den "Help for Kids" Spendenscheck in Höhe von 8.000 Euro.