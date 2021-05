Gemeinde Mils ermöglicht Jugendlichen Ferialjobs

Die richtige Ferialstelle zu finden, ist für Jugendliche oftmals eine Herausforderung. Die Gemeinde Mils bietet daher diesen Sommer Jobs in der Kinderbetreuung und rund um den Bauhof für Milser Jugendliche an.

MILS. „Es wird für junge Menschen immer schwieriger im Sommer eine Ferialstelle zu bekommen. Diese Situation hat Corona noch verstärkt“, macht Bürgermeisterin Daniela Kampfl deutlich. Um jungen Milserinnen und Milsern die Möglichkeit zu geben, ins Arbeitsleben hineinzuschnuppern und auch etwas zu verdienen, macht die Gemeinde folgendes Angebot: „In der Kinderbetreuung in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen sowie für Tätigkeiten des Gemeindebauhofs können wir heuer während der Sommerferien einige FerialarbeiterInnen beschäftigen. Bewerbungsschluss ist Freitag, 11. Juni. Nähere Infos auf der Webseite der Gemeinde www.mils-tirol.at oder per Mail an sekretariat@mils.tirol.gv.at



Ferialarbeitsstellen in Mils

Dauer: zwei, drei oder vier Wochen im Umfang von 40 Wochenstunden

Entgelt: 819,06 Euro brutto, mit Matura: 1.228,59 brutto

Voraussetzung: Mindestalter ist 15 Jahre

Schriftliche Bewerbungen an: Gemeindeamt Mils, Unterdorf 4, 6068 Mils, Zimmer 08, bei Gemeindeamtsleiter Roland Klingler oder per Mail an sekretariat@mils.tirol.gv.at

