THAUR. Das 3. Tafeln am Hof der Agrarmarketing Tirol fand am Montag, den 24. August, in Thaur statt. Auf dem Gemüsefeld der Familie Giner stand das Tiroler Gemüse – insbesondere die Karotte – im Mittelpunkt.

Bei dem exlusiven Dinner wurden die verwendeten „Qualität Tirol“ Produkte hochwertig veredelt und inszeniert und zwar vom Spitzenkoch und Oniriq-Besitzer Christoph Bickel und seinem Team. Mit unter den Gästen waren auch zwei Bezirksblätter-Leser, die im Rahmen eines Gewinnspiels, eine Einladung gewannen.