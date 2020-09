Der Haller Künstler, Manfred Egger, lädt zur Ausstellung in den Räumlichkeiten der ehemaligen Galerie Engl in Hall.



HALL. Vom 18. September bis 4. Oktober 2020 wird der Haller Künstler Manfred Egger im Rahmen einer groß angelegten Retrospektive in den Räumlichkeiten, der ehemaligen Galerie Engl in Hall seinen 60. Geburtstag begehen. In der Ausstellung gibt es Druckgraphiken aus über 30 Jahren zu sehen, sowie auch Beispiele von Arbeiten aus seinen graphischen Anfängen. Auch ganz neue Werke, die praktisch noch druckfrisch sind, werden präsentiert. Die Ausstellung kann von Mittwoch bis Freitag, von 16 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr besucht werden.