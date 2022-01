RINN. Der Fischereimeister Volkmar Steger liebt seinen Beruf. Im Jahr 1979 hat er in Rinn in der Fischzucht Teufelsmühle als einer von zwölf Lehrlingen in Österreich seine Fischereilehre begonnen.



Aussterbender Beruf

Der Beruf hat in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit verloren. Es gibt kaum junge Menschen, die sich für eine Fischereilehre interessieren.



„Es ist wirklich ganz schlimm, es gibt keinen Nachwuchs, obwohl der Beruf sehr viel Spaß macht, man muss allerdings ein ,zacher Hund‘ sein. Vor allem im Winter ist das Fischereigeschäft kein ,Zuckerschlecken‘. Es gab schon Monate, da musste ich mit der Kettensäge zugefrorene Teiche aufschneiden, weil ich sonst die Fische nicht herausbekommen hätte“

, erzählt Steger. Derart kalte Winter gebe es mittlerweile aber kaum mehr. „Das Schöne am Beruf ist, dass ich den ganzen Tag an der frischen Luft bin und den Fischen beim Wachsen zusehen kann. Gerade bei bedrohten heimischen Fischarten ist das großartig, ich bemühe mich sehr diese Arten zu züchten und damit zu erhalten. Das gibt einen fast schon einen ,Kick‘“, schwärmt der Fischexperte. Im Anschluss werden sie dann in den Tiroler Freigewässern ausgesetzt, wie etwa im Inn.

Regelmäßig kontrolliert Steger die Qualität der Fische.

Fisch statt Fleisch

Vor allem bei jungen Menschen bemerke man aber seit rund vier Jahren einen Trend zu regionalen und heimischen Lebensmitteln, Menschen konsumieren immer bewusster, sagt Steger. Viele greifen auch zunehmend lieber zu Fisch statt Fleisch. Im Fokus steht bei Steger vorrangig die Aufzucht von Besatz- und Speisefischen. Steger züchtet Bachforellen, Äschen, Saiblinge und Regenbogenforellen, „wobei der Saibling der beliebteste Speisefisch ist“, so Steger.

Das Quellwasser, also die Brutanlage hat konstant – im Sommer und Winter – 9,3 Grad Celsius.

