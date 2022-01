TULFES. Über einen neuen Recyclinghof im Westen von Innsbruck wird schon seit Längerem diskutiert. Mehrere Innsbrucker Gemeinderäte machten sich daher kürzlich ein Bild vom neuen Recyclinghof Tulfes/Rinn.

Auf Einladung von GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) machten sich zahlreiche Innsbrucker Gemeinderäte sowie Vizebürgermeister Markus Lassenberger (FPÖ) auf den Weg nach Tulfes, um sich den neuen Recyclinghof Tufles/Rinn genauer anzusehen. Eine Führung durch das neue Wertstoffsammelzentrum gab es von Bgm. Martin Wegscheider höchstpersönlich. „Für uns ist es eine Ehre, wenn die Landeshauptstadt zu uns Minigemeinde kommt", so Bgm. Wegscheider. Nach der Führung der einzelnen Stationen informierten sich die Gemeinderäte über die Kosten, Details und Planung.

Bürgermeister Martin Wegscheider präsentiert die Bürgerkarte.

Foto: Kendlbacher

hochgeladen von Michael Kendlbacher

„Vorzeigeprojekt"

Für den Innsbrucker GR Gerald Depaoli ist der Recy in Tulfes ein Best Practice-Beispiel.

„Mich freut es total, dass wir den Skeptikern einmal zeigen können, dass man mit wenig Aufwand und Kosten was Gutes zuwege bringen kann. Der Recyclinghof Tulfes/Rinn ist ein super Beispiel dafür", so GR Depaoli.

Recyclinghof im Westen

In Innsbruck wird schon seit Längerem über einen zweiten Recyclinghof im Westen diskutiert. Momentan steckt man fest in der Planungsphase, ein geeigneter Standort wird noch gesucht. Laut Depaoli wäre ein geeigneter Platz im Bereich der Baumschule Pall oder in der Nähe des Kranebitterhofs möglich, diese Standorte müssten aber noch geprüft werden. „Es muss auf alle Fälle im Westen sein, damit entschärfen wir nicht nur den Stau, sondern auch das Luftverschmutzungsproblem. Einen zweiten Recyclinghof in Innsbruck müssen wir uns einfach leisten können", so Depaoli abschließend.

