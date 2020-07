Die Einsatzstelle Wattens und Umgebung von der Tiroler Bergwacht lud vor kurzem zur diesjährigen Jahres-Einsatzstellensitzung im Bergwacht-Dienstraum des Mehrzweckgebäudes Wattens.

Siegfried Kostner konnte vor versammelter Belegschaft Bezirksleiter Ing.Volker Ried, Vizebürgermeisterin aus Wattens Chrstina Möstl, Bürgermeister von Wattenberg Franz Schmadl, aus Thaur GR Romed Giner und aus Absam GR Cattani Toaba begrüßen.

Der Leistungsbericht des Jahres 2019, vorgebracht von Günter Dullnig, wies respektable Zahlen auf, welche die kleine aber verschworene Truppe aus acht Mitgliedern – zum Teil eigentlich schon „außer Dienst“ jedoch einen Anwärter in ihren Reihen – noch immer in der Lage ist zu erbringen. 640 tatsächliche und übertragene Dienste, Hüttenkontrollen, Frühjahrsputz, Hundeausbildung und Sicherheitsdienste in Assistenz bei diversen Veranstaltungen. Fast 3500 km wurden bei Dienstfahrten im Zuständigkeitsbereich gefahren. Dieser umfasst die Gemeinden

Rum, Hall, Absam, Baumkirchen, Wattens, Wattenberg, Fritzens, Kolsass und Kolsassberg, Gnadenwald, Mils, Thaur insgesamt 624 Dienststunden in den o.g. Gemeinden ehrenamtlich geleistet.

Das breite Einsatzspektrum lässt bei den Streifendiensten nie Langeweile aufkommen, es gibt immer zu tun, nicht nur in den Bergen. Säumige unwissende Angetroffene sachlich und bestimmt vom Gegenteil zu überzeugen, was leider nicht immer gut ankommt.

Höhepunkt des Abends war die verdiente Ehrung für 25-Jahre Dienst bei der Bergwacht für die Kameraden Walter Huber und Sigi Kostner überreicht vom Bezirksleiter Ing. Volker Ried.