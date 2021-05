Sie war selbst lange Raucherin, nun hilft sie anderen dabei, der Nikotinsucht zu entfliehen. Raucherentwöhnungscoach, Katja Oppitz gibt in ihren Seminaren Tipps und Tricks mit dem Rauchen aufzuhören. Der Großteil ihrer Kunden greift danach nie wieder zur Zigarette. Die Bezirksblätter haben Sie noch vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai zum Interview geladen.

Wie vielen Rauchern und Raucherinnen haben Sie das Rauchen schon abgewöhnt?

Seit 2006 helfe ich (unglücklichen) Rauchern in die entspannte und dauerhafte Rauchfreiheit – seit dieser Zeit durfte ich schon über 3000 Menschen dabei begleiten und darauf bin ich auch sehr stolz.

Was ist das besondere an Ihrem Rauchentwöhnungs-Programm?

Die unendliche Motivation, die ich meinen Kunden gebe und der feste Glaube an jeden einzelnen. Jeder – absolut jeder – Raucher kann glücklich und für immer Nichtraucher werden – er muss nur wissen wie.

Können Sie uns das Nuro-Mental-Training erklären?

Neuro-Mental-Training kombiniert Methoden aus dem Mentaltraining mit den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung mit dem Ziel mentale Stärke aufzubauen. In meinem Fall geht es um die positive Veränderung der Denkweise zu den Rauchgewohnheiten, dem Verhalten dazu und der erfolgreichen Umprogrammierung.

Was ist die Grundvoraussetzung, um mit dem Rauchen aufzuhören?

Diese schlechte Angewohnheit endlich ablegen zu wollen. Viele Raucher haben Angst davor, nie wieder rauchen zu können und zögern diesen Schritt zu gehen. Angst ist aber ganz normal, immerhin war das Rauchen meist Jahrzehnte ein fester Teil vom Leben. Die Angst davor, die Zigaretten zu vermissen, nehme ich in meinen Trainings.

Sie waren selber lange Raucherin, wie war das für Sie mit dem Rauchen aufzuhören?

Ja, ich habe 15 Jahre geraucht, die erste Zeit sehr gern und überzeugt. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um Nichtraucherin zu werden. Damals hat es erst geklappt, als ich verstand, dass es ein Genuss ist rauchfrei sein zu dürfen - ab diesem Zeitpunkt musste ich mir die Zigaretten nicht mehr verbieten – im Gegenteil, ich war stolz mir mehr Gesundheit, Zeit, Geld etc. zu schenken und meinem Sohn ein gutes Vorbild zu sein.

Warum tun sich Raucher eigentlich so schwer damit?

Als ich noch rauchte, glaubte ich, dass es mir besser geht, wenn ich rauchen kann. In Wirklichkeit ist es aber so, dass ein Raucher raucht, damit es ihm „weniger schlecht“ geht, wenn er dem Körper Nikotin gibt. Viele wissen nicht, dass es zum Glück sehr leicht ist vom Nikotin wegzukommen. Raucher glauben, dass das Nikotin schuld ist, dass man rauchen muss, aber das stimmt nicht. Schuld ist die im Unterbewusstsein abgespeicherte Programmierung dieser schlechten Angewohnheit.D.h. Raucher sind in ihren Gedanken voll auf das Rauchen programmiert. Sich das bewusst zu machen und aus diesem Teufelskreis alleine auszusteigen fällt vielen nicht leicht.

Oft wird zu „Hilfsmitteln“, wie E-Zigaretten, Kaufgummis, Nikotinersatzprodukte etc. gegriffen, die jedoch nur die Symptome abschwächen aber nicht die Ursache des Rauchens verändern.

Viele Raucher haben Angst vor Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme. Was raten Sie diesen Menschen?

Viele Exraucher nehmen gar nicht zu, weil sie an ihrem Essverhalten nichts ändern, ein aktiveres Leben führen und so mehr Kalorien verbrauchen. Interessanterweise wird über diese Raucher, die nicht zunehmen nach dem Rauchstopp gar nicht so viel gesprochen, weil sie eben KEIN Problem mit dem Gewicht haben.

Oft ist es aber so, dass Raucher mit der falschen Methode aufhören zu rauchen und deshalb einen Ersatz suchen – wenn der Ersatz Essen ist und dem Körper so über einen längeren Zeitraum mehr Kalorien zugeführt werden, nimmt man unweigerlich zu. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, ganz normal weiter zu essen, so wie in der Zeit als man geraucht hat. Meist braucht der Stoffwechsel 1-2 Monate, bis er sich umgestellt hat, dann ist der Spuk vorbei. Ich kenne auch viele Exraucher, die anfangs 1-2 Kilo zugenommen haben und denen es egal ist, weil das gute Gefühl rauchfrei zu sein 100%ig überwiegt.

Ziel ist es, dass der zukünftige Exraucher den Rauchstopp als 100%igen Gewinn sieht. Dass er endlich mehr Zeit für die wirklich schönen Dinge im Leben hat, dass er nicht mehr nach Rauch riecht, einen guten Atem hat, Küssen kann ohne davor Kaugummi kauen zu müssen.

Inwieweit hat die Corona-Pandemie ihre Arbeit beeinflusst?

Ich habe sehr viele Firmenkunden, die meine no-smoke Trainings ihren rauchenden Mitarbeitern ermöglichen. Durch Corona haben diese Seminare nicht stattgefunden und die Firmen hatten andere Problematiken. So ist in meiner Tätigkeit ein wichtiges Standbein kurzfristig weggebrochen.

Aber so ist August 2020 mein no-smoke Impulse-Programm entstanden. Ein Online-Programm mit über 42 wertvollen Impulsen zum erfolgreichen Rauchstopp. In den ersten 10 Tagen geht es ums rauchfrei-werden, die weiteren 25 Tage beschäftigen sich mit dem Thema rauchfrei-bleiben. Das absolute Highlight: Meine Kunden dürfen, solange sie es brauchen am wöchentlichen LIVE-Call mit mir teilnehmen. Dieser Call ist online und in einer Gruppe. So können sich meine Kunden untereinander austauschen, sehen dass sie mit ihren anfänglichen Schwierigkeiten nicht alleine sind und bekommen von mir live die Inhalte der Impulse vermittelt.



Ist Ihr Online-Seminar ähnlich zu dem, was Sie auch in der Praxis anbieten?

Ja. Mein Online-Seminar hat den gleichen Inhalt wie das erfolgreiche no-smoke Seminar, das ich seit 2006 veranstalte. Es ist ein 6h Training, wird – im Gegensatz zum Impulse-Training. Im Seminar wird der tiefe innere Wunsch Nichtraucher zu werden erarbeitet und am Ende des Seminares die letzte Zigarette geraucht. Vorteil des Online-Seminares: Teilnehmer, die weiter wegwohnen können ebenfalls daran teilnehmen, sowie Fahrtkosten- und Zeit sparen.



Gibt es eine Nachbetreuung für Menschen, die es beim ersten Mal nicht schaffen?

JA, aber nicht nur für die, die es beim ersten Mal nicht schaffen, sondern für alle meine Kunden. Mit der Nachbetreuung helfe ich die mentalen Werkzeuge zu vertiefen, weiterhin viel wichtige Motivation zu geben und das Ergebnis zum erfolgreichen Rauchstopp zu erhöhen. Immerhin schaffen es über 90 % meiner Kunden dauerhaft rauchfrei zu werden.



Was sind Ihre drei Tipps, um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören?

Gut vorbereitet sein, um sich selber besser einzuschätzen. Einen festen Termin für die letzte Zigarette fixieren sich bewusst motivieren und immer wieder die vielen Vorteile in den Vordergrund stellen, warum man sich erlaubt rauchfrei sein zu dürfen.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.