Am 20. Mai 2021 eröffnete die Ausstellung „Chlorophyll" von Künstlerin Michaela Schwarz Weismann in der Galerie Vektor (Münze Hall) in Hall in Tirol. Kuratiert wurde die Ausstellung von Maria Kofler. Die Werke können noch bis 18. Juli 2021 besucht werden.

HALL. Die Künstlerin Michaela Schwarz Weismann nimmt ihre Besucher mit auf eine Reise in ihre Kindheit in Tirol. In der aktuellen Ausstellung „Chlorophyll" in der Galerie Vektor (Münze Hall), zeigt die Kunstschaffende Pflanzenbilder, Fotografien und Abschnitte des Gartens ihrer Großeltern. „Die Pflanzen sind eine Allegorie fürs leben. Die Bilder zeigen das weiter wachsen von der Ordnung ins Chaos. Seit wir durch die Pandemie in unserer Existenz durchgeschüttelt wurden, sind mir die elementaren Themen sehr wichtig geworden" ,so die in Wien lebende Künstlerin. Ihre Werke zeugen von tiefgründigen Überlegungen, die sich in ihre Welt auf selten intensive Art erdenkt und erfühlt. Schwarz Weismann nützt dabei das Rückbesinnen auf Momente ihrer Kindheit. Erwähnenswert sind auch ihre Porträts aus einer Pippi Langstrumpf Werkreihe aus dem Jahr 2010.

Zur Person

Michaela Schwarz Weismann wurde in Innsbruck geboren und verbrachte viele Jahre im Ausland. Nach Abschluss ihres Studiums an der Angewandten in Wien, folgte ein Masterstudium in London am Royal College of Art. Aktuell arbeitet die Künstlerin in Wien - wo komplexe Werkserien aus Malerei, Zeichnung, Film und Performance entstehen. Michaela Schwarz Weismann hat einen großen Bezug zur Stadt Hall in Tirol. Vor allem der Garten ihrer Großeltern hat die Künstlerin sehr geprägt. Ihr Onkel hatte vor vielen Jahren die Burgtaverne als Pächter geführt.

Michaela Schwarz Weismann , Chris Steinmayer und Maria Köfler freuen sich über zahlreiche Besucher.

Galerie im Vektor

Christian Steinmayr, Geschäftsführer von Steinmayr & Co. – bespielt seit letzten Jahr die Räumlichkeiten der Münze Hall mit zeitgenössischer Kunst. In der Galerie im Vektor herrscht kein klassischer Galeriebetrieb – der Ort soll eher als Kunstraum verstanden werden. Bespielt werden zwei Räume im Parterre und auch der Turm sowie der Innenhof. Heuer werden noch einige Hochkaräter ihre Werke präsentieren.

